В Украине продают липовые справки о прохождении ПЦР-теста на COVID-19: в Минздраве развели руками

В Украине можно легко купить липовую справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. Однако контроль за подделкой документов не является компетенцией Минздрава, а правоохранители об этом молчат.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 сентября заявил, что на ситуацию должна обратить внимание Национальная полиция Украины. По его словам, это недопустимо и является серьезным преступлением.

"У нас на ресурсах Министерства здравоохранения четко указаны лаборатории, которые могут проводить ПЦР-тесты и выдавать соответствующие справки. Вопрос раскрытия этих преступлений даже теоретически не лежит в компетенции Минздрава", – подчеркнул Степанов.

По информации в сети, липовую справку об отсутствии коронавирусной инфекции можно приобрести за 200-300 гривен. OBOZREVATEL обратился в одну из "компаний", которые выдают поддельные документы. По телефону мошенники рассказали, что справка о прохождении ПЦР-теста обойдется в 650 гривен на украинском языке и в 950 гривен на английском. Отдельно придется оплатить доставку почтой. Липовый документ делают менее суток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, где и за сколько в Украине можно сделать тест на COVID-19. В целом коронавирус можно определить с помощью трех проверок.