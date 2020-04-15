В Украине приравняли е-паспорта от приложения "Дія" к бумажным: что нужно знать

Правительство Украины одобрило постановление об электронных паспортах в мобильном приложении "Дія". Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Об этом сообщается на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook. Сейчас более 17 тысяч украинцев тестируют е-паспорта, скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении "Дія".

"Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, действующий внутри страны", – сказано в сообщении.

"В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция. А также на почте, при получении посылок, писем и при приобретении алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия", – отметили в министерстве.

После карантина использовать е-паспорта также будет можно во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, медицинского обслуживания и банковских операций, при получении административных услуг.

Как писал OBOZREVATEL, Министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.