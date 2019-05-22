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В Украине приняли новое правописание: полный текст

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В Украине приняли новую редакцию Украинского правописания, которое разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Об этом стало известно на заседании Кабинета министров 22 мая. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал несколько проектов постановлений, который приняли без обсуждения, передает "РБК-Украина".

"Решения приняты", – отметил он.

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В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Также Кабмин признал утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года Украинская Нацкомиссия по вопросам правописания выдвинула на обсуждение общественности проект новой редакции Украинского правописания.

Также Кабмин публиковал полный текст новой редакции Украинского правописания. В Минобразования напомнили, что до этого последние изменения в него вносились в 2012 году.

Кроме того в эксклюзивном опросе от OBOZREVATEL, украинцы высказали свое мнение о новом правописании.

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Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
украинский языкКабинет министров Украины
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Продолжают коверкать прекрасный сельский диалект Шевченко? Что сказал бы об этом великий кобзарь? Когда его труды легче понять владеющему русским языком, чем выучившему результат двухсотлетнего австрийско-польского-бандеровского издевательства над певучей мовой?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Rabinovich Alexander, сдуйся, иноверец! Все равно тебя в московиты не запишут! И что ты можешь знать про УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Ты же даже своего родного языка не знаешь и поэтому под эту гребенку хочешь причесать весь мир... Но к счастью мир тебе не подвластен, как не подвластна тебе УКРАИНА!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
"Украинская национальная комиссия по вопросам правописания" - в бандеровском концлагере и такое существует?!))
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