В Украине приняли новое правописание: полный текст

В Украине приняли новую редакцию Украинского правописания, которое разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Об этом стало известно на заседании Кабинета министров 22 мая. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал несколько проектов постановлений, который приняли без обсуждения, передает "РБК-Украина".

"Решения приняты", – отметил он.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Также Кабмин признал утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года Украинская Нацкомиссия по вопросам правописания выдвинула на обсуждение общественности проект новой редакции Украинского правописания.

Также Кабмин публиковал полный текст новой редакции Украинского правописания. В Минобразования напомнили, что до этого последние изменения в него вносились в 2012 году.

Кроме того в эксклюзивном опросе от OBOZREVATEL, украинцы высказали свое мнение о новом правописании.

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