В Украине приняли новое правописание: как изменились правила

Кабинет Министров одобрил новое Украинское правописание, которое на протяжении 4 лет разрабатывала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Соответствующее постановление от 22 мая, которое появилось на сайте правительства, было принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Так, документ предлагает немало изменений, одни из которых – вариативные, а другие – окончательные.

Правописание newsmakers.com.ua

Что поменялось:

Существительные третьего склонения, которые заканчиваются на -ть с предыдущим согласным, а также существительные кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь в родительном падеже ед. числа имеют окончание -і или -и : безкрайності - безкрайности, меншості - меншости, свіжості - свіжости.

Все слова с пол в понимании половины пишутся раздельно: пів віку, пів дороги, пів яблука.

Буква g в антропонимах теперь передается через ґ , а h через г. Употребляются два варианта: Гарсія, Гегель, Гете, Гуллівер, Ґарсія, Геґель, Ґете, Ґуллівер.

В словах греческого происхождения th в подавляющем большинстве случаев передается буквой т : антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей, Текля, Тесей, Бористен, Термопіли.

Там, где под влиянием русского языка этот звук обозначен буквой ф , предлагается два варианта: анафема-анатема, дифірамб-дитирамб, ефір-етер, кафедра-катедра, міф-міт, Афіни-Атени, Голгофа-Голгота.

С целью избежания двойного йотирования теперь пишется фоє, Гоя, Мая вместо фойє, Гойя, Майя.

Слово проект поменялось на проєкт.

Утверждены правила образования феминитивов : появились слова авторка, дизайнерка, директорка, редакторка.

Обращение Ігоре! заменили на Ігорю!

Слово священик теперь следует писать с двумя буквами н – священник.

С полным текстом правописания можно ознакомиться здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года Украинская Нацкомиссия по вопросам правописания выдвинула на обсуждение общественности проект новой редакции Украинского правописания.

Также Кабмин публиковал полный текст новой редакции Украинского правописания. В Минобразования напомнили, что до этого последние изменения в него вносились в 2012 году.

Кроме того, в эксклюзивном опросе от OBOZREVATEL, украинцы высказали свое мнение о новом правописании.

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