В Украине приняли новое правописание: как изменились правила

Кабинет Министров одобрил новое Украинское правописание, которое на протяжении 4 лет разрабатывала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.
Соответствующее постановление от 22 мая, которое появилось на сайте правительства, было принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.
Так, документ предлагает немало изменений, одни из которых – вариативные, а другие – окончательные.
Правописание
newsmakers.com.ua
Что поменялось:
Существительные третьего склонения, которые заканчиваются на -ть с предыдущим согласным, а также существительные кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь в родительном падеже ед. числа имеют окончание -і или -и: безкрайності - безкрайности, меншості - меншости, свіжості - свіжости.
Все слова с пол в понимании половины пишутся раздельно: пів віку, пів дороги, пів яблука.
Буква g в антропонимах теперь передается через ґ, а h через г. Употребляются два варианта: Гарсія, Гегель, Гете, Гуллівер, Ґарсія, Геґель, Ґете, Ґуллівер.
В словах греческого происхождения th в подавляющем большинстве случаев передается буквой т: антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей, Текля, Тесей, Бористен, Термопіли.
Там, где под влиянием русского языка этот звук обозначен буквой ф, предлагается два варианта: анафема-анатема, дифірамб-дитирамб, ефір-етер, кафедра-катедра, міф-міт, Афіни-Атени, Голгофа-Голгота.
С целью избежания двойного йотирования теперь пишется фоє, Гоя, Мая вместо фойє, Гойя, Майя.
Слово проект поменялось на проєкт.
Утверждены правила образования феминитивов: появились слова авторка, дизайнерка, директорка, редакторка.
Обращение Ігоре! заменили на Ігорю!
Слово священик теперь следует писать с двумя буквами н – священник.
С полным текстом правописания можно ознакомиться здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года Украинская Нацкомиссия по вопросам правописания выдвинула на обсуждение общественности проект новой редакции Украинского правописания.
Также Кабмин публиковал полный текст новой редакции Украинского правописания. В Минобразования напомнили, что до этого последние изменения в него вносились в 2012 году.
Кроме того, в эксклюзивном опросе от OBOZREVATEL, украинцы высказали свое мнение о новом правописании.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!