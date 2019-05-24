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В Украине приняли новое правописание: как изменились правила

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Кабинет Министров одобрил новое Украинское правописание, которое на протяжении 4 лет разрабатывала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Соответствующее постановление от 22 мая, которое появилось на сайте правительства, было принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Так, документ предлагает немало изменений, одни из которых – вариативные, а другие – окончательные.

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Правописание

Правописание

newsmakers.com.ua

Что поменялось:

  • Существительные третьего склонения, которые заканчиваются на -ть с предыдущим согласным, а также существительные кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь в родительном падеже ед. числа имеют окончание -і или -и: безкрайності - безкрайности, меншості - меншости, свіжості - свіжости.

  • Все слова с пол в понимании половины пишутся раздельно: пів віку, пів дороги, пів яблука.

  • Буква g в антропонимах теперь передается через ґ, а h через г. Употребляются два варианта: Гарсія, Гегель, Гете, Гуллівер, Ґарсія, Геґель, Ґете, Ґуллівер.

  • В словах греческого происхождения th в подавляющем большинстве случаев передается буквой т: антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей, Текля, Тесей, Бористен, Термопіли.

  • Там, где под влиянием русского языка этот звук обозначен буквой ф, предлагается два варианта: анафема-анатема, дифірамб-дитирамб, ефір-етер, кафедра-катедра, міф-міт, Афіни-Атени, Голгофа-Голгота.

  • С целью избежания двойного йотирования теперь пишется фоє, Гоя, Мая вместо фойє, Гойя, Майя.

  • Слово проект поменялось на проєкт.

  • Утверждены правила образования феминитивов: появились слова авторка, дизайнерка, директорка, редакторка.

  • Обращение Ігоре! заменили на Ігорю!

  • Слово священик теперь следует писать с двумя буквами нсвященник.

С полным текстом правописания можно ознакомиться здесь.

В Украине приняли новое правописание: как изменились правила

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года Украинская Нацкомиссия по вопросам правописания выдвинула на обсуждение общественности проект новой редакции Украинского правописания.

Также Кабмин публиковал полный текст новой редакции Украинского правописания. В Минобразования напомнили, что до этого последние изменения в него вносились в 2012 году.

Кроме того, в эксклюзивном опросе от OBOZREVATEL, украинцы высказали свое мнение о новом правописании.

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Место
Украина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Четыре года 200 человек получали зарплату за то, что в итоге сделали мову ещё более уродливой. А, чтобы отбить капиталовложения, всех кто будет писать и говорить не по новым правилам , прийдется штрафовать на крупные суммы))) Зиг-Хай... , простите, Слава Уркайине!... Или как там теперь пишется.
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