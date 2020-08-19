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В Украину придут грозовые дожди: синоптик предупредила, в каких регионах ждать осадков

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
1,4 т.
В Украине 20 августа ожидаются дожди

В Украине 20 августа ожидаются дожди. Фото Рixabay.

Погода в Украине в четверг, 20 августа, будет жаркой, однако в некоторых областях ожидаются осадки.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook спрогнозировала грозовые дожди на севере страны, вдоль линии Харьковщин-Днепр с районами Николаевской области. Также останется вероятность осадков на западе.

Температура воздуха в четверг по стране будет колебаться от 26 до 32 тепла, на юге +32+34. Прохладнее всего будет в западных областях – 24-28 градусов.

В Киеве 20 августа ожидается +30+32, возможны кратковременные дожди и грозы. Немного ослабнет жара в столице 21-22 августа, однако на День флага и День независимости температура воздуха снова поднимется.

Карта погоды на 20 августа.

Карта погоды на 20 августа. Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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УкраинаПрогноз погодыпогодаНаталья Диденко
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