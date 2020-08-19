В Украину придут грозовые дожди: синоптик предупредила, в каких регионах ждать осадков

Погода в Украине в четверг, 20 августа, будет жаркой, однако в некоторых областях ожидаются осадки.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook спрогнозировала грозовые дожди на севере страны, вдоль линии Харьковщин-Днепр с районами Николаевской области. Также останется вероятность осадков на западе.

Температура воздуха в четверг по стране будет колебаться от 26 до 32 тепла, на юге +32+34. Прохладнее всего будет в западных областях – 24-28 градусов.

В Киеве 20 августа ожидается +30+32, возможны кратковременные дожди и грозы. Немного ослабнет жара в столице 21-22 августа, однако на День флага и День независимости температура воздуха снова поднимется.

Карта погоды на 20 августа. Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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