В Украине прибавилось еще более 10 тыс. больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 15 ноября
По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине официально подтверждены 535 857 случаев коронавируса. Из них 10 681 – выявлен за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли 9603 человека (+95 за сутки), а 241 444 пациента (+2633) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за предыдущие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев – 921, Запорожской области – 868, Харьковской – 713, Одесской – 692 и Киевской – 692.
Сейчас коронавирусную болезнь выявлено:
г. Киев – 50 620 случаев;
Винницкая область – 13 844 случая;
Волынская область – 18 676 случаев;
Днепропетровская область – 21 222 случая;
Донецкая область – 16 983 случая;
Житомирская область – 22 225 случаев;
Закарпатская область – 19 384 случаи;
Запорожская область – 18484 случая;
Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;
Киевская область – 24 493 случая;
Кировоградская область – 3651 случай;
Луганская область – 5147 случаев;
Львовская область – 36 894 случая;
Николаевская область – 12 340 случаев;
Одесская область – 32 782 случая;
Полтавская область – 14 966 случаев;
Ривненская область – 24 969 случаев;
Сумская область – 17 859 случаев;
Тернопольская область – 23 555 случаев;
Харьковская область – 47 599 случаев;
Херсонская область – 6967 случаев;
Хмельницкая область – 22 879 случаев;
Черкасская область – 12 996 случаев;
Черновицкая область – 27 917 случаев;
Черниговская область – 11 419 случаев.
Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике Минздрава отсутствует.
Степанов уточнил, что среди новых больных за последние сутки – 420 детей и 391 медработник. В больницы страны госпитализированы 1227 человек.
За 14 ноября было проведено 44 505 тестирований на наличие СОVID-19, в частности методом ПЦР – 36 000, методом ИФА – 8505. Всего в стране проведено 3 912 966 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня с 14 до 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
В частности, страна отказалась от действия адаптивного карантина, вместо этого переходит на общегосударственный с ограничениями, которые действовали в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности.
Несмотря на это, мэры некоторых городов Украины заявили об отказе от карантина выходного дня. Например, глава Черкасс Анатолий Бондаренко заверил, что не видит необходимости вводить такие жесткие меры.
13 ноября предприниматели Харькова и области продолжили протесты против введения карантина выходного дня.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня в Украине.