В Украине прибавилось еще более 10 тыс. больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 15 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине официально подтверждены 535 857 случаев коронавируса. Из них 10 681 – выявлен за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 9603 человека (+95 за сутки), а 241 444 пациента (+2633) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев – 921, Запорожской области – 868, Харьковской – 713, Одесской – 692 и Киевской – 692.

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено:

г. Киев – 50 620 случаев;

Винницкая область – 13 844 случая;

Волынская область – 18 676 случаев;

Днепропетровская область – 21 222 случая;

Донецкая область – 16 983 случая;

Житомирская область – 22 225 случаев;

Закарпатская область – 19 384 случаи;

Запорожская область – 18484 случая;

Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;

Киевская область – 24 493 случая;

Кировоградская область – 3651 случай;

Луганская область – 5147 случаев;

Львовская область – 36 894 случая;

Николаевская область – 12 340 случаев;

Одесская область – 32 782 случая;

Полтавская область – 14 966 случаев;

Ривненская область – 24 969 случаев;

Сумская область – 17 859 случаев;

Тернопольская область – 23 555 случаев;

Харьковская область – 47 599 случаев;

Херсонская область – 6967 случаев;

Хмельницкая область – 22 879 случаев;

Черкасская область – 12 996 случаев;

Черновицкая область – 27 917 случаев;

Черниговская область – 11 419 случаев.

Данные по коронавирусу в Украине по состоянию на утро 15 ноября Facebook Максима Степанова

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике Минздрава отсутствует.

Степанов уточнил, что среди новых больных за последние сутки – 420 детей и 391 медработник. В больницы страны госпитализированы 1227 человек.

За 14 ноября было проведено 44 505 тестирований на наличие СОVID-19, в частности методом ПЦР – 36 000, методом ИФА – 8505. Всего в стране проведено 3 912 966 ПЦР-тестирований.

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