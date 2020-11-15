В Украине прибавилось еще более 10 тыс. больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 15 ноября

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
12,4 т.

  • Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве – 921

  • Диагноз подтвердили еще в 420 детей и 391 медработника

  • В то же время побороть болезнь смогли более 2,6 тысячи украинцев

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине официально подтверждены 535 857 случаев коронавируса. Из них 10 681 – выявлен за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 9603 человека (+95 за сутки), а 241 444 пациента (+2633) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев – 921, Запорожской области – 868, Харьковской – 713, Одесской – 692 и Киевской – 692.

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено:

  • г. Киев – 50 620 случаев;

  • Винницкая область – 13 844 случая;

  • Волынская область – 18 676 случаев;

  • Днепропетровская область – 21 222 случая;

  • Донецкая область – 16 983 случая;

  • Житомирская область – 22 225 случаев;

  • Закарпатская область – 19 384 случаи;

  • Запорожская область – 18484 случая;

  • Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;

  • Киевская область – 24 493 случая;

  • Кировоградская область – 3651 случай;

  • Луганская область – 5147 случаев;

  • Львовская область – 36 894 случая;

  • Николаевская область – 12 340 случаев;

  • Одесская область – 32 782 случая;

  • Полтавская область – 14 966 случаев;

  • Ривненская область – 24 969 случаев;

  • Сумская область – 17 859 случаев;

  • Тернопольская область – 23 555 случаев;

  • Харьковская область – 47 599 случаев;

  • Херсонская область – 6967 случаев;

  • Хмельницкая область – 22 879 случаев;

  • Черкасская область – 12 996 случаев;

  • Черновицкая область – 27 917 случаев;

  • Черниговская область – 11 419 случаев.

Данные по коронавирусу в Украине по состоянию на утро 15 ноября

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике Минздрава отсутствует.

Степанов уточнил, что среди новых больных за последние сутки – 420 детей и 391 медработник. В больницы страны госпитализированы 1227 человек.

За 14 ноября было проведено 44 505 тестирований на наличие СОVID-19, в частности методом ПЦР – 36 000, методом ИФА – 8505. Всего в стране проведено 3 912 966 ПЦР-тестирований.

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