В Украине прибавилось более 1100 больных COVID-19: какие области в "лидерах"

Карина Бондаренко Общество 09:16, 26.06.2020 Обновлено: 09:40, 26.06.2020

За минувшие сутки, 25 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

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Как рассказал на брифинге 26 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Львовская, Ривненская области и город Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 209, Ривненской области – 116 и городе Киев – 85", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Харьковская областная инфекционная клиническая больница столкнулась с трудностями из-за большого наплыва больных COVID-19.

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