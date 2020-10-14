В Украине прибавилось 5,5 тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 14 октября

По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине официально подтверждены 276 177 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 590 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5229 человек (+107 за сутки), а 118 699 пациентов (+2 137) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестирован на коронавирусную инфекцию 63 079 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 13 октября зарегистрировано в Харьковской области – 637, Киеве – 422, Львовской области – 345, Днепропетровской – 342 и Одесской – 302.

Статистика заболеваемости. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область 7845 случаев;

Волынская область 10140 случаев;

Днепропетровская область 9614 случаев;

Донецкая область 6247 случаев;

Житомирская область 8861 случай;

Закарпатская область 11169 случаев;

Запорожская область 5900 случаев;

Ивано-Франковская область 15765 случаев;

Кировоградская область 1396 случаев;

г. Киев 28512 случаев;

Киевская область 11751 случай;

Львовская область 23474 случая;

Луганская область 2015 случаев;

Николаевская область 5052 случая;

Одесская область 17349 случаев;

Полтавская область 5093 случая;

Ривненская область 15026 случаев;

Сумская область 7712 случаев;

Тернопольская область 16478 случаев;

Харьковская область 26262 случая;

Херсонская область 2112 случаев;

Хмельницкая область 9491 случай;

Черновицкая область 16828 случаев;

Черкасская область 6047 случаев;

Черниговская область 6038 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика заболеваемости. Минздрав

Карта распространения вируса в Украине. СНБО

Рейтинг областей по заболеваемости. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина вышла на 12 место в мире по количеству больных и умерших от COVID-19. Если говорить о статистике по COVID-19 среди стран Европы, то страна попала на восьмое место.