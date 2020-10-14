В Украине прибавилось 5,5 тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 14 октября

По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине официально подтверждены 276 177 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 590 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5229 человек (+107 за сутки), а 118 699 пациентов (+2 137) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина вышла на 12 место в мире по количеству больных и умерших от COVID-19. Если говорить о статистике по COVID-19 среди стран Европы, то страна попала на восьмое место.