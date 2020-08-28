В Украине прекратятся дожди: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на субботу

В субботу, 29 августа, в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, ни в одной из областей страны не предвидится дождей и слегка потеплеет.

В западных регионах температура воздуха прогреется от 25 до 30 градусов, а в центре и на юге от 29 до 32. На севере и востоке будет менее тепло: от +24 до +27 градусов.

В Киеве в субботу от 26 до 28 градусов тепла, без осадков.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на субботу, 28 августа

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в сентябре ожидается дождливая, но теплая погода. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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