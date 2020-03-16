В Украине прекратили выдавать визы из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса и введения карантинных мероприятий, в частности закрытия границ, в Украине временно прекратили выдавать визы.
Об этом в ночь на понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Информация об ограничениях опубликована на сайте ведомства.
Оказывается, соответствующий запрет начал действовать еще с пятницы, 14 марта.
На фоне вспышки коронавируса украинцам прекратили выдавать визы
"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", – говорится в сообщении.
О том, когда возобновят работу по выдаче визовых документов, сейчас неизвестно. Хотя в МИД обещают обнародовать детали позже.
На фоне вспышки коронавируса украинцам прекратили выдавать визы
mfa.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стало известно, какие изменения в Украине вносятся в работу пунктов пропуска на границе и в правила въезда транспорта на территорию страны.
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опубликовал полный список пунктов пропуска на границе Украины, которые останавливают свою работу в рамках введения карантина в стране из-за коронавируса.
С 16 марта Украина полностью ограничила авиасообщение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Другие европейские страны также вводят ряд ограничений.
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