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16 марта • обновлено в 09:22
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В Украине прекратили выдавать визы из-за коронавируса

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На фоне распространения коронавируса и введения карантинных мероприятий, в частности закрытия границ, в Украине временно прекратили выдавать визы.

Об этом в ночь на понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Информация об ограничениях опубликована на сайте ведомства.

Оказывается, соответствующий запрет начал действовать еще с пятницы, 14 марта.

На фоне вспышки коронавируса украинцам прекратили выдавать визы

На фоне вспышки коронавируса украинцам прекратили выдавать визы

"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", – говорится в сообщении.

О том, когда возобновят работу по выдаче визовых документов, сейчас неизвестно. Хотя в МИД обещают обнародовать детали позже.

На фоне вспышки коронавируса украинцам прекратили выдавать визы

На фоне вспышки коронавируса украинцам прекратили выдавать визы

mfa.gov.ua

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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