Украинцев предупредили об опасности из-за ледяного дождя

В Украине предупредили о сложных погодных условиях, когда ледяной дождь мгновенно образует гололед на всех возможных поверхностях.

Прогноз разместила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она отметила серьезную опасность этого явления.

"Чем это грозит? Лед на проводах, на крупных ветвях деревьев может привести к их обрыву, падению – в самый неожиданный момент. Смотрите внимательно, где паркуете автомобиль и где стоите, чтобы ничего не упало. Автомобиль, если возможно, оставьте в безопасном месте, а сами огородами – на метро или общественный транспорт, потому что рискуете простоять в серьезных пробках", – написала она.

Синоптик подчеркнула, что с учетом погодных условий, количество неприятных ситуаций на дорогах, ДТП, очевидно, увеличится.

"Гололед мгновенно сейчас образуется, просто за считанные секунды. Гололед – это то, что на дорогах и тротуарах. Идите медленно и едьте, если уж так необходимо, медленно и с дистанцией. Соль и песок станут весьма актуальными в ближайшие дни", – уточнила она.

В Украине возможен ледяной дождь Facebook Наталья Диденко

11-13 декабря, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидается ухудшение погоды: мокрый дождь и снег, местами гололед. Непогода обойдет только юго-восток и восток страны. На юге ожидается до девяти градусов тепла.

11 декабря на западе и юге страны, в выходные, 12–13 декабря в восточных, южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщили синоптики.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра meteo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Существенное похолодание может начаться только во второй половине января.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. По ее словам, похолодание в Украине придет после 20 декабря, а также – уже после Нового года. Вероятность снега или дождя на праздники синоптик оценила как низкую.