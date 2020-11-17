Спасатели предупредили украинцев о сложных погодных условиях

Таша Адамович Общество 16:13, 17.11.2020

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила о сложных погодных условиях в восточных областях 17–19 ноября.

Согласно сообщению на Facebook-странице ГСЧС, на дорогах возможна гололедица. Данные подтверждены Украинским гидрометцентром.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – отметили спасатели.

По прогнозу заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, нынешняя зима в Украине обещает быть такой же аномальной, как и минувшая. Средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале века, а погоду будет сильно влиять холодное течение в тропиках Тихого океана.

Спасатели предупредили о гололедице на востоке Украины
Facebook ДСНС Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что народные синоптики спрогнозировали Украинской не слишком холодный ноябрь со средней температурой воздуха от 0 до 8°С.

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