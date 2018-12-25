В Украине предложили вернуть смертную казнь: что думает общество

Большинство украинцев положительно относится к идее возобновить в стране смертную казнь в качестве наказания за отдельные преступления.

Об этом стало известно по результатам опроса OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 19 тысяч респондентов. О необходимости ввести смертную казнь накануне заявил один из кандидатов в президенты Украины.

Так, мнения читателей сайта разделились, однако они больше "за", чем "против" такой меры наказания. 35% решительно высказались в поддержку возвращения смертной казни, уверяя, что это поможет бороться с преступностью.

Еще 20% респондентов выступили за введение смертной казни для убийц, и 10% хотят, чтобы так наказывали за государственную измену.

В то же время 35% возмущены скандальной инициативой, заявив, что "это варварство и не по-европейски".

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновники уже выступали с предложением ввести смертную казнь из-за того, что Украина находится в состоянии войны.