В Украине предлагают за $10 тысяч "купить" здоровых детей-сирот: всплыли подробности

В Украине требуют взятки за усыновление здоровых детей-сирот.

Как рассказала "ВВС Украина" женщина, три года назад усыновившая девочку, в ее городе "стоимость" таких детей – от $3 до $10 тысяч.

"На этапе усыновления много коррупционных моментов. Некоторым родителям предлагают... купить "здорового ребенка-сироту", – пишет издание.

В Украине требуют деньги за усыновление здоровых детей-сирот

По словам женщины, во всех государственных органах усыновители сталкиваются с проблемами.

Она отметила, что документы вместо одного дня в некоторых случаях делают неделю. Суды также не спешат рассматривать дела об усыновлении – такие дела идут последними.

"Самая главная проблема в том, что социальные службы берут на себя роль скорее посредническую и бюрократическую, роль контроля и менторства. И взамен – игнорируют функции по подготовке и сопровождению семьи после усыновления", – добавила собеседница.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля 2019 года в Украине принято постановление Кабинета министров по новым правилам усыновления детей. Теперь все украинцы, желающие усыновить ребенка, должны пройти специальную подготовку.