В Украине появятся новые бесплатные тесты на коронавирус, одобренные ВОЗ

В Украине ожидается поступление новых бесплатных экспресс-тестов на коронавирус, признанных Всемирной организацией здравоохранения и рекомендованных для применения при массовом тестировании.

Для проведения такого теста не требуются специальные лабораторные условия, а его продолжительность составляет 15-30 минут. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатные для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой, при госпитализации больного в больницу врач сразу может сделать тест, потому что его продолжительность – 15-30 минут и без специальных лабораторных условий", – сообщил он.

Ляшко добавил, что сейчас правительство делает все возможное, чтобы тестировать на COVID-19 50 тысяч человек в сутки.

"Когда в марте мы тестировали 200 образцов в сутки и говорили, что в июне будем тестировать 15 тысяч, нам не верили. После этого в июне вышли на 15 тысяч и говорили, что 15 сентября мы выйдем на 30 тысяч образцов в сутки. Сегодня мы имеем уже 35 тысяч образцов в сутки. Так, поставлена задача 50 тысяч", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко рассказал, сколько случаев коронавируса в сутки сможет выдержать Украина.