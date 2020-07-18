В Украине появятся четыре карантинные зоны: что обозначает каждая

Украина перейдет на новую систему карантина, которая предусматривает введение ограничений в различных регионах страны в зависимости от уровня заболеваемости на территории.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он пояснил, что будет введено четыре уровня оценки заболеваемости на определенной территории.

“Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Красная – это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны – более легкие зоны, которые ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, следуя противоэпидемическим требованиям, будут работать сферы экономики", – сказал санврач.

По его словам сейчас разрабатывают индикаторы заболеваемости на уровне областей.

“Если 5 дней подряд будут превышаться индикаторы на уровне области, далее включается зонально по районам или городам областного значения, и это сразу показывает этот район на нашей карте на сайте Кабмина, Минздрава. Если показывает красный, это означает, что рестораны не работают, общественный транспорт не ходит, если желтый – работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 кв м. Или будет действовать некое ограничение до 23 часов. И это будет удобнее и легче отслеживать и управлять ситуацией”, - рассказал Ляшко.

Он также отметил, что рассматривают предложение продлить карантинные ограничения не на один месяц, как озвучивал в частности президент Украины, а сразу на два.

Ляшко подчеркнул, что в вопросе ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 не стоит вмешивать политику.

“Карантин вводится не просто так, а для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. И наши карантинные мероприятия, которые были введены в марте, доказали свою эффективность, они были введены своевременно и правильно. Результат, который мы имеем сейчас, это результат качественного соблюдения карантинных требований первых два месяца”, - подчеркнул замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач украины Виктор Ляшко заявил, что с 1 сентября обучение в школах Украины будет проводиться в обычном режиме, однако в районах с "красной зоной" учреждения могут закрыть на карантин.