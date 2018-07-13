Вертолетная полиция в Украине: в МВД сообщили новые подробности

До конца 2018 года украинская Нацполиция и другие подразделения МВД получат в свое распоряжение первые вертолеты Airbus французского производства. Сейчас в министерстве распределяют новые вертолеты по регионам.

О подробностях инициативы рассказал в эфире ObozTV советник главы МВД Иван Варченко.

По словам советника министра, украинскую правоохранительную систему обеспечат "качественными, преимущественно новыми, вертолетами". "Эти вертолеты будут составлять вместе с самолетами, которые есть в системе МВД, авиационную службу МВД", - пояснил он.

Как сообщил Варченко, из 55 вертолетов 4-5 будут работать в Украине уже в нынешнем, 2018 году. Остальные будут поэтапно поступать до 2023 года – в среднем, около десятка вертолетов в год.

"Пять - оптимистично, четыре - гарантированно в рамках соглашения должны быть. Они будут размещаться в рамках логистики, которая сейчас разрабатывается. Мы рассматриваем аэродромы в разных уголках Украины. По регионам – Киев само собой, возможно Харьков, Одесса, Львов, Днепр. Возможны и другие города, более удобные с точки зрения логистики", - рассказал он.

Советник главы МВД уточнил, что вертолеты будут работать в Национальной полиции, Нацгвардии, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбе.

"Будет три модели вертолетов: H-145, Н-125 и H-225. H-225 способен поднимать до 10 тонн груза. Он будет использоваться для транспортировки людей и грузов. Этот вертолет будет использоваться во время чрезвычайных ситуаций, при предоставлении помощи в экстренных случаях. Другие вертолеты будут использоваться для наблюдения за внешней границей, в том числе на море, для преследования преступников, для работы в антитеррористических операциях, наблюдения за массовыми мероприятиями", - перечислил он.

"Вертолеты - это скорость, возможность значительно шире видеть обстановку. Они часто используются чтобы преследовать преступников и привлекать к ответственности. Конечно, мы и это будем видеть", - добавил Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание авиационной службы МВД обойдется бюджету в полмиллиарда евро (15 млрд грн).

Отметим, что за границей вертолетные подразделения полиции – уже далеко не редкость. Авиапатрули есть у полицейских США, Англии, Чехии, Швеции и других стран.