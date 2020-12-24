В Украине появится новая — самая длинная — дорога М-30: что о ней известно

К 30-й годовщине Независимости в Украине будет новый дорожный маршрут, который соединит Восток и Запад. Его длина 1392 км, он проляжет через центр Украины, пересечет 11 областей и частично оккупированные территории, сообщили в Укравтодоре.

Дорога Независимости

По сути, в одну магистраль М-30 Стрый - Изварино соединили два маршрута международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Проект презентовали Президенту Зеленскому на открытии Запорожского моста.

"Мы хотим соединить Западную и Восточную Украину трассой М-30. Название будет к 30-летию Независимости Украины. Часть будущей трассы была восстановлена в этом году. Часть будет восстановлена в следующем.

Это будет самая длинная трасса страны, несмотря на то, что некоторая часть находится сейчас на временно оккупированной территории. Почти 1400 км. Сейчас самая длинная трасса у нас 900 км", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Это первый подобный опыт для Украины, до этого никто не соединял несколько дорог в один маршрут. Ожидаемая стоимость проекта - 15,7 миллиарда гривен.

Что уже есть сейчас?

В Укравтодоре сообщили - маршрут сейчас активно ремонтируется. Уже более 580 км будущей М-30 восстановлены, за год добавятся ещё 750 км. Главным образом, работы ведутся на М-12, работают в 5 областях на 246,1 км дороги и 5 искусственных сооружениях.

Лидер - Хмельницкая область, где в ремонте 96 км дороги. В Кировоградской - 36 км ремонтируют, в Ивано-Франковской и Черкасской - по 10, в Винницкой 25,6 км дороги. Плюс путепроводы и мосты.

Львовская область начинает капитальный ремонт 44 км от Стрыя до Ходорова в следующем году. В Тернопольской и частично Ивано-Франковской и Львовской областях продолжаются тендерные процедуры на разработку проектно-сметной документации и ремонтных работ.

Также ведутся работы на трассе М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Активно в процессе участвует Днепропетровская область - 120 км дороги ремонтируются уже. В 2021 году 44,8 км дороги на участке от Криничанского поста полиции в Днепре завершат в верхнем слое полностью. Так же как и участок 75 км, от границы с Кировоградской областью в направлении Криничанского поста полиции.

"Мы планируем полностью завершить обновление маршрута от Стрыя до Покровска до 24 сентября 2021 года. За первый год "Великого будівництва" обновили более 200 км дороги М-12, в следующем - основные работы будут сосредоточены на М-04, которая сейчас является самой худшей международной дорогой Украины.

Сейчас любой навигатор проложит маршрут с запада на восток через трассу М-06 и М-03, с появлением М-30 - мы ожидаем увеличения трафика на этом направлении как минимум на 1,5 раза", - заявил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Амбициозный план или необходимость?

Маршрут по Центральной Украине позиционируют как тот, который сшивает страну. Сейчас самыми популярными маршрутами с правого на левый берег является М-06 Киев-Чоп и М-03 на Харьков или Н-13 на Днепр. Альтернативный путь позволит разгрузить транспортную нагрузку крупнейших дорог.

Трасса национального масштаба М-30 в западной точке начинается в Стрые, через который проходит международная М-06, а она в свою очередь ведет на границу с Венгрией. В центральной Украине М-30 будет иметь выходы на Н-14, которая ведет в Николаев, далее по М-14 через Херсон в Бердянск и Мариуполь - морские торговые хабы. Плюс она пересекает М-05 Киев - Одесса, ведущей к основному морскому порту страны. Таким образом охвачены все точки и развязки дорожной сети.

Сейчас по этому маршруту проезжают до 20 000 машин в сутки. Ожидается, что после завершения ремонтов эта цифра как минимум удвоится.