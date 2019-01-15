В Украине появится две скорых помощи: что нужно знать

В 2019 году согласно новой медреформе скорую помощь разделят на экстренную и неотложную.

Какая помощь нужна больному будет определять диспетчер, рассказал в интервью "Сегодня" заместитель министра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

"Экстренная неотложная помощь – это высокотехнологичная помощь, где есть реанимобиль, который оборудован реанимационным оборудованием, бригада высокопрофессиональных людей, и она предназначена для того, чтобы работать в случаях, когда есть прямая угроза жизни: крупное ДТП, инсульт у человека. Если в этих случаях немедленно не оказать человеку реанимационные услуги – он погибнет", – сообщил чиновник.

Неотложная помощь будет оказываться, когда человеку надо помочь быстро, но при этом угрозы жизни нет. Ковтонюк пояснил, что такая помощь оказывается во всем мире по-разному.

"Есть страны, где она полностью возложена на пациента – он сам должен добраться до больницы, например, в США. Но там у большинства людей есть автомобили. Если говорить о европейских странах, то там есть специальные службы помощи, но это все фактически сервис по перевозке пациентов в больницу", – отметил он.

Скорая помощь

Ковтонюк акцентировал, что в Украине пока такой практики нет, ведь запуск реформы только начался.

"В Украине нет такого разграничения: на температуру 38,5 у ребенка едет экстренная помощь. Это означает, что если будет вызов на ДТП, то эта машина уже занята. А 38,5 – это сбить температуру и утром прийти к врачу, это мог бы и семейный врач подсказать. В крайнем случае, семейный врач может приехать домой или рассказать родителям, что делать", - резюмировал замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подвела итоги медицинской реформы за 2018 год.

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