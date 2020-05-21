В Украине появился новый эпицентр вспышки коронавируса

Виктория Довгань Общество 10:33, 21.05.2020 Обновлено: 10:48, 21.05.2020

В Ривненской области зафиксирован самый высокий в Украине скачок статистики заболеваемости коронавирусом COVID-19 за сутки.

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Если 19 мая во регионе было выявлено 29 случаев заражения, то уже 20 мая цифра составляла 70. Такие данные обнародовал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За последние сутки наибольшее количество коронавирусных случаев зарегистрировано в Ривненской области – 70, в Киевской – 55, Черновицкой – 46 и Киеве – 65", – подчеркнул глава Минздрава.

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