В Украине появился новый эпицентр коронавируса: в Минздраве назвали опасные регионы

Ярослав Маркин Общество 10:44, 1.08.2020 Обновлено: 10:47, 1.08.2020

За минувшие сутки больше всего новых больных COVID-19 в Украине зарегистрировали во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Также в списке антилидеров появилась Одесская область.

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Об этом в субботу, 1 августа, во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Где в Украине обнаружили больше всего больных:

  • Львовская область – 145;

  • Ивано-Франковская область – 123;

  • Одесская область – 101;

  • Киев – 101.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально подтверждено 71 056 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1172выявлено за минувшие сутки.

В Черновицкой области в пятницу, 31 июля, медики обнаружили 89 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель заболеваемости за последние недели.

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