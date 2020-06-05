В Украине появился новый эпицентр COVID-19

В Донецкой области произошла вспышка коронавирусной инфекции. За последние сутки там заболевание подтвердили у 21 человека.
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Большинство новых зараженных – жители Славянска. Все они, кроме одной женщины, работают на местном предприятии, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Коронавирус вспыхнул в Донецкой области
"Антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 имеем 4 июня в Донецкой области – 21: по одному в Мариуполе и Курахово, 19 – в Славянске", – написал он.
Количество тех, кто вылечился от коронавирусной болезни увеличилось до 112 человек. Два негативных результата ПЦР-теста получил мужчина из Мариуполя.
Статистика коронавируса в Донецкой области
facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
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