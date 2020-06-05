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5 июня • обновлено в 07:47
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В Украине появился новый эпицентр COVID-19

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В Донецкой области произошла вспышка коронавирусной инфекции. За последние сутки там заболевание подтвердили у 21 человека.

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Большинство новых зараженных – жители Славянска. Все они, кроме одной женщины, работают на местном предприятии, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирус вспыхнул в Донецкой области

Коронавирус вспыхнул в Донецкой области

"Антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 имеем 4 июня в Донецкой области – 21: по одному в Мариуполе и Курахово, 19 – в Славянске", – написал он.

Количество тех, кто вылечился от коронавирусной болезни увеличилось до 112 человек. Два негативных результата ПЦР-теста получил мужчина из Мариуполя.

Статистика коронавируса в Донецкой области

Статистика коронавируса в Донецкой области

facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Ранее OBOZREVATEL писал, что эпицентр коронавируса в Украине накрыла еще одна опасная болезнь. Там заболело рекордное количество детей.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Донецк
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 411.

    Вылечились: 11 042. Умерли: 747.

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