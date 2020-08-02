В Украине появился новый эпицентр COVID-19: Львовщина уже не первая

В Украине сместился эпицентр распространения коронавируса – лидером по количеству новых случаев инфицирования COVID-19 стала Ивано-Франковщина.

За последние сутки соответствующий диагноз там поставили еще 115 пациентам. На это во время брифинга 2 августа указал глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Стоит отметить, что не слишком уступили новому лидеру по COVID-19 Львовщина и Киев, которые неоднократно выбивались в топ регионов по стремительному распространению вируса.

Ивано-Франковщина выбилась в лидеры по распространению коронавируса (covid19.rnbo.gov.ua)

"Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 115, Львовской области – 112 и в городе Киев – 110", – отметил министр.

Всего за все время пандемии в Ивано-Франковской области зафиксировано 4795 случаев инфицирования коронавирусом. Болезнь унесла жизни 1670 человек (+11 за сутки), при этом вылечиться удалось 141 пациенту (за последние сутки таковых не было).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, в Украине официально подтверждено 72 168 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1112 были обнаружены за минувшие сутки.