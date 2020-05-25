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25 мая • обновлено в 07:49
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В Украине появился новый эпицентр COVID-19: количество зараженных растет

2.1т
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За минувшие сутки, 24 мая, в Ривненской области зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в регионе зафиксировано 1437 случаев заражения, сообщил в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Новые случаи заражения обнаружены в Ривне, пгт Рокитное, в Сарненском, Костопольском, Березновском и Здолбуновском районах. Возраст больных от 45 до 78 лет.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Среди новых больных есть четыре медработника инфекционного отделения, три сотрудника и один подопечный дома-интерната для престарелых.

Всего на Ривненщине от осложнений от COVID-19 умер 31 человек, побороли болезнь – 599 пациентов.

На проверке в Ривненском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находится 375 образцов.

В Украине появился новый эпицентр COVID-19: количество зараженных растет

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Здолбунов Ривненской области зафиксирована вспышка COVID-19 в доме престарелых.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ривне
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