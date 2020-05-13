В Украине появился бренд подгузников Bambik: что о них известно и где купить

Корпорация "Биосфера" выпустила свой первый в линейке брендподгузников под названием Bambik. Продукт производится на одной из самых высокотехнологичных линий в мире, собранной украинскими специалистами за период карантина. Подгузники Bambik уже доступны к заказу на сайте Pampik и представлены в трёх размерах: 3 Midi, 4 Maxi и 5 Junior.

Подгузники прошли необходимые лабораторные исследования в Италии и Украине, токсикологическую и дерматологическую экспертизы и получили санитарно-гигиеническое заключение в Институте экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя МОЗ Украины. К оценке подгузников при потребительских тестах были привлечены украинские мамы.

"Есть несколько основных показателей, на которые стоит ориентироваться, оценивая качество подгузника, – комментирует Роберт Дрея, руководитель производства подгузников в корпорации "Биосфера", – В первую очередь – поглощающая способность, то есть сколько жидкости может впитать подгузник. Например, первый в линейке размер 3 впитывает более 400 мл жидкости. Второй показатель, на который необходимо обратить внимание, – скорость впитывания. Согласно проведенным тестам, в нашем изделии первая порция влаги впитывается всего за 4 секунды, то есть подгузник поглощает жидкость практически моментально. Третий показатель – rewet, или влагоотдача. Если на наполненный подгузник надавить бумажной салфеткой, она должна остаться сухой. У Bambik rewet один из лучших среди тестируемых образцов популярных брендов, он равен 0,09, – практически сухой подгузник. Достигаем мы таких показателей за счет суперабсорбента, который состоит из двух составляющих. Половина нашего суперабсорбента полностью экологична – это переработанная древесина лиственных деревьев. Внешняя часть подгузника остается сухой благодаря внутреннему слою, который предотвращает протекание. Одним из главных показателей является комфортность изделия: подгузник должен легко фиксироваться и комфортно прилегать к телу малыша. Мы используем тянущиеся застёжки, чтобы малышу было комфортно, и двойные мягкие манжеты-резинки, чтобы подгузник не протекал и не натирал. Еще один важный критерий качества – мягкая и дышащая поверхность внутреннего и внешнего слоя. Она достигается благодаря специальным дышащим материалам, которые улучшают циркуляцию воздуха и позволяют коже малыша "дышать".

Продажи подгузников Bambik стартовали 12 мая на Pampik, но уже в скором времени они появятся и в розничных сетях. Бренд вышел на рынок с акционным предложением 1+1: две упаковки по цене одной.

"Мы запустили продукт в непростое время, и нам было важно поддержать потребителя. Срок акции – два месяца, но, возможно, мы будем рассматривать её продление. "Биосфера" – лидер на рынке товаров для дома и персональной гигиены, мы не раз доказывали, что продукт made in Ukraine не уступает международным брендам по качеству, а где-то даже превосходит их. И сейчас наша главная задача – заслужить доверие родителей и к нашим подгузникам Bambik", – комментирует Александр Лавров, руководитель бизнес-направления Hygiene в "Биосфере".

Линия по производству подгузников в Днепре была собрана и запущена за 7 недель полностью силами производственной команды корпорации при дистанционном консультировании производителя оборудования – итальянской компании ANDRITZ DIATEC s.r.l.

Всю первую партию подгузников – около 300 000 штук – корпорация направила на благотворительность. При поддержке фондов "Твоя Опора", Kiddo и "Клуб Добродіїв" подгузники уже передаются социальным службам, коммунальным медучреждениям, многодетным семьям и одиноким родителям в сложном материальном положении.

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