В Украине появились новые области-лидеры по больным коронавирусом

В Украине за последние сутки больше всего случаев коронавируса COVID-19 подтвердили в Черновицкой, Днепропетровской и Закарпатской областях.

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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 2 мая, который транслировала пресс-служба Кабмина на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (78), в Днепропетровской области (72) и Закарпатской области (64)", – подчеркнул он.

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Примечательно, что по состоянию на 1 мая наибольшее количество подтвержденных за сутки случаев было зарегистрировано в Черновицкой области (96), Киеве (52) и Ивано-Франковской области (37).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксировали 11411 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 279 летальных, 1498 человек выздоровели.