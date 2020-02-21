В Украине появилась первая аудитория виртуальной реальности: кто подарил

В Институте биологии и медицины Киевского национального университета им. Т. Шевченко 21 февраля открыли первую в Украине медицинскую аудиторию виртуальной реальности.

Теперь студенты-медики смогут изучать анатомию с использованием VR-технологий. Такой подарок университету сделал Борис Колесников и его благотворительный Фонд.

Украинская система образования только начинает знакомиться с виртуальными технологиями. Системы VR позволяют визуализировать и моделировать сложные анатомические структуры, наблюдать в реальном времени за ходом операции, подготовиться к работе в операционной, изучить анатомию и процессы, происходящие в организме человека.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Преподаватели подчеркивают: новое оборудование поможет будущим медикам лучше усвоить информацию, приобрести необходимые практические навыки. VR-аудитория рассчитана на 30 человек и укомплектована очками виртуальной реальности Huawei и Oculus Rift S, смартфонами, наушниками Google, компьютерами, интерактивными панелями, сервером и сетевым оборудованием общей стоимостью 820 тыс. грн.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

"Уверен, что постепенно метод обучения с применением технологий виртуальной реальности станет основным инструментом в образовании украинских школьников и студентов, дополнительной возможностью использования новых технологий, повышения интереса к учебным предметам. Мой Фонд следит за трендами и тенденциями в мире технологий и поддерживает самые смелые инициативы.

Сегодня мы сделали подарок в виде современной дорогой аудитории ведущему университету Украины, а в ближайшее время передадим ему медицинские многофункциональные тренажеры, симуляторы, имитаторы и учебные манекены стоимостью 1,6 млн грн. для занятий по анатомии. Наша цель – дать возможность талантливой украинской молодежи развить свои профессиональные качества, прикоснуться к современным технологиям и создать все условия для ее становления и развития в родной стране", – рассказал президент Благотворительного фонда Борис Колесников.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

После первых занятий юные медики и преподаватели делятся впечатлениями от использования новых технологий.

"Благодарим Фонд Бориса Колесникова за материальную поддержку нашей идеи создания аудитории виртуальной реальности. В ней уже прошли первые занятия. И наши студенты, и преподаватели остались в восторге от возможности наглядного изучения десятков медицинских дисциплин с имитацией проведения тысяч операций каждым студентом индивидуально. Шаг за шагом мы двигаемся от высоких технологий в обучении к вершинам профессионализма в будущем", – отметил ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Леонид Губерский.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

"Похоже на виртуальное путешествие по телу человека. Все можно приблизить, рассмотреть с разных сторон, увидеть, как взаимодействуют органы, мышцы, сосуды и нервы. Все, что мы знали и учили, сложилось в единую динамичную картину. Полагаю, потенциал VR-класса намного превзойдет наши первые впечатления, но уже сейчас можно сказать, что аудитория виртуальной реальности станет незаменимой в обучении будущих хирургов различной специализации, диагностов, судмедэкспертов.

Мы наблюдаем и получаем более полное представление о человеческом организме. Немаловажно, что с помощью VR-технологий мы можем тренироваться и отрабатывать необходимые навыки и манипуляции", – подчеркнул Илья Петухов, студент Института биологии и медицины Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова 11 лет занимается развитием науки и образования в Украине. Фонд поддерживает талантливую молодежь, организует образовательные конкурсы для студентов, награждает победителей поездками на международные отраслевые выставки, оснащает современным оборудованием школы и вузы, помогает талантливым ребятам принимать участие в международных спортивных турнирах и олимпиадах. Третий год подряд Фонд Бориса Колесникова возглавляет Национальный рейтинг благотворителей в сегменте организаций с бюджетом от 10 до 100 млн грн.

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