В Украине пояснили спад статистики больных COVID-19

Количество заболевших коронавирусом уменьшается не только в Украине, но и во многих странах Европейского Союза.

Это означает, что большинство стран прошли пик, который был, и Украина – не исключение. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Роман Родына.

Он утверждает, что этому помог карантин выходного дня, который был введен в стране.

"Стало существенно меньше случаев, исчезли очереди на тестирование. Нынешняя статистика по заболевшим соответствует реальной картине, график идет на спад. Можно сказать, что карантин выходного дня сыграл свою роль", – сказал он.

Ежедневный прирост больных коронавирусом в Украине. covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются для проведения тестирования при наличии признаков COVID-19. Из-за этого Минздрав решил изменить алгоритм проверки.