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23 апреля • обновлено в 07:23
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В Украине потеплеет: синоптики уточнили прогноз по регионам на четверг. Карта

1.6т
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В четверг, 23 апреля, в Украине установится теплая погода с незначительными осадками на севере страны.

Температура воздуха поднимется до +17. Такой прогноз появился на сайте Укргидрометцентра.

На западе Украины будет тепло и сухо. Порывов ветра не ожидают. Во всех областях дневная температура воздуха поднимется до +16, ночью будет +3...+6. Аналогичная погода будет наблюдаться в Винницкой и Житомирской областях.

В Украине потеплеет: синоптики уточнили прогноз по регионам

В Украине потеплеет: синоптики уточнили прогноз по регионам

Слово и дело

На Киевщине немного теплее – столбики термометров покажут до+17. В северных областях небольшой дождь и дневная температура до +15.

Центральные регионы порадует солнце. Днем столбики термометров покажут от +14 до +16.

Погода в Украине 23 апреля

Погода в Украине 23 апреля

Скриншот

На востоке будет холоднее всего. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях прогнозируют максимум 14 градусов тепла.

На юге будет традиционно тепло. Днем до +17, сухо и солнечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло спрогнозировал, что до конца апреля погода в Украине будет нестабильной, ожидают даже снег.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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