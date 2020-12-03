В Украине потеплеет, но придет шторм: появился прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 4 декабря, погода в Украине будет несколько теплее, но ухудшится штормовым ветром на западе, севере Украины, а также в Винницкой области и на Приазовье.

Об этом написала на своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, направление порывов будет юго-восточным.

Что касается осадков, то их из Украины прогонит антициклон Xavier. Температура воздуха 4 декабря в основном будет колебаться в пределах 0...+4 градусов.

Однако на востоке возможно ее снижение до -1 градуса. В западных областях и на юге воздух прогреется до +4...+8 градусов, а во временно оккупированном Крыму – до +9...+12 градусов.

В субботу, 5 декабря, на западе потеплеет до +10 градусов, но 6 декабря вновь похолодает. В Киеве 4 декабря будет без существенных осадков. Ночью – до -2 градусов, днем – +1...+3 градуса, ветрено. На выходных такая же погода сохранится на всей территории Украины.

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