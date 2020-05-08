В Украине потеплеет, но дожди не прекратятся: синоптик уточнила прогноз на выходные

В Украине в выходные 9-10 мая будет наблюдаться сравнительно теплая, но в то же время пасмурная и местами дождливая погода.

Кроме этого, в некоторых регионах возможно усиление ветра. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптики Наталья Диденко.

В частности, в субботу основные дожди и даже местами грозы ожидаются в восточных областях, в Запорожье и Днепре с районами, а также в западной части страны. Тогда как на остальной территории без существенных осадков.

В воскресенье же, 10-го мая в Украине дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями, то есть, если и будут выпадать, то периодически.

Ветер в выходные с западного будет переходить на юго-западный, умеренный, а на востоке – порывистый.

Температура воздуха постепенно, но настойчиво, пойдет вверх. Так, 9 мая ожидается +13... +17, на западе – до +15... +20 градусов. Такая же температура в течение дня продержится на большей части территории страны и 10 мая, и только на западе воздух прогреется аж до +24 градусов.

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

В Киеве суббота будет без существенных осадков, а в воскресенье местами возможен дождь. Столбики термометров в столице 9 мая поднимутся до +18, а 10-го ожидается примерно +20 градусов.

"В понедельник в Киеве уже будет +23... +25, во вторник пройдет дождь атмосферного фронта, а со среды похолодает до +14 градусов", – предупредила Диденко.

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

Также она добавила, что со следующей недели украинцев ждут "интересные, не всегда благоприятные, синоптические события". По ее словам, 12 мая с северо-запада Европы в Украину придет холодный атмосферный фронт. За ним распространится очень холодный воздух, а с ним возможны сильные осадки – в частности, снег не только в горах, но и местами во всех западных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 9 мая в Украине наконец немного потеплеет, но при этом все еще будут наблюдаться переменная облачность и местами напоминать о себе дожди.

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