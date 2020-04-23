В Украине потеплеет до +19: синоптик дала прогноз погоды на завтра

В Украине с пятницы, 24 апреля, потеплеет еще больше – температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14... +19 градусов.

И только в некоторых регионах пойдут дожди. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, заморозки в стране постепенно отступают, ночью предполагается +3... +8, только на востоке и западе еще будет фиксироваться до -3 градусов.

Ветер в пятницу будет западный, примерно 15 м/с. А существенные осадки в этот день маловероятны, возможно, дождить будет только в восточной части Украины и в центре, а также локально в западных областях.

В Киеве 24-го апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.

24 апреля в Украине будет тепло Facebook/Наталья Диденко

Диденко утверждает, что серьезные дожди придут в большинство областей Украины в субботу, 25 апреля. Атмосферный фронт обусловит влажную дождливую погоду на западе, севере, в центральных областях и на Харьковщине. Тогда как в Луганской, Донецкой областях и в южной части в субботу все же будет преобладать сухая воздушная масса. Далее в стране снова немного похолодает.

Атмосферный фронт Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух утверждает, что в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней, украинцы столкнутся с засухой и постоянными пожарами.

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