Главная Новости
23 апреля • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине потеплеет до +19: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Читать материал на украинском

В Украине с пятницы, 24 апреля, потеплеет еще больше – температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14... +19 градусов.

И только в некоторых регионах пойдут дожди. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, заморозки в стране постепенно отступают, ночью предполагается +3... +8, только на востоке и западе еще будет фиксироваться до -3 градусов.

В Украине потеплеет до +19: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Ветер в пятницу будет западный, примерно 15 м/с. А существенные осадки в этот день маловероятны, возможно, дождить будет только в восточной части Украины и в центре, а также локально в западных областях.

В Киеве 24-го апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.

24 апреля в Украине будет тепло

24 апреля в Украине будет тепло

Facebook/Наталья Диденко

Диденко утверждает, что серьезные дожди придут в большинство областей Украины в субботу, 25 апреля. Атмосферный фронт обусловит влажную дождливую погоду на западе, севере, в центральных областях и на Харьковщине. Тогда как в Луганской, Донецкой областях и в южной части в субботу все же будет преобладать сухая воздушная масса. Далее в стране снова немного похолодает.

Атмосферный фронт

Атмосферный фронт

Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух утверждает, что в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней, украинцы столкнутся с засухой и постоянными пожарами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
синоптик погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги