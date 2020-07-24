В Украине поставили новый антирекорд по госпитализированым с COVID-19. Коллаж

В Украине за прошедшие сутки, 23 июля, установили антирекорд по количеству госпитализированных больных с коронавирусной инфекцией. В больницы попали 255 человек.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что это "очень тревожный" показатель.

"Очень тревожный показатель – это количество людей, которые были госпитализированы. Сегодня у нас такой антирекорд – 255 человек из COVID-19", – сказал Степанов.

Министр напомнил, что госпитализации подлежат исключительно пациенты с тяжелым или средним течением болезни.

"То есть мы говорим о том, что COVID-19 никуда не девается", – заявил глава Минздрава.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине за сутки коронавирусом заболели почти тысяча человек.