В Украине после событий в Луцке и Полтаве хотят усилить контроль за оборотом оружия

В Министерстве внутренних дел планируют усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко, передает РБК-Украина. По его словам, Служба безопасности Украины ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.

"Черный" рынок оружия поэтому и "черный", что обо всех операциях на нем не известно правоохранителям", – отметил он.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина сообщил о захвате автобуса с пассажирами. Террористом оказался местный житель Максим Кривош. Ранее уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

На следующий день, 22 июля, в Полтаве в ходе спецоперации злоумышленник, похитивший автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции. Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич. С мужчиной вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города. Поиски Скрипника продолжаются.

Кроме того, в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне. Уже 21 июля рядом со станцией метро "Минская" прогремел взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства. Также 21 июля сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza. В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда. 22 июля в столице нашли два подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла первое место по уровню преступности за первую половину 2020 в рейтинге стран Европы с показателем 48,84.