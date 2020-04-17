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17 апреля • обновлено в 17:05
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В Украине после песчаной бури появилась своя "Сахара". Яркие фото

1.6т
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Вблизи города Семеновка Черниговской области в результате песчаной бури 16 апреля образовалась настоящая пустыня.

Соответствующие фото нетипичного явления опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Дудко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Побывай в Сахаре, не выезжая из Семеновки! Аграрии возвращают нас в 1840-й год, когда по Черниговской губернии было более 100 000 гектаров пустынь. Сейчас все в тумане, люди звонят, спрашивают, не горит ли где-то лес. Нет, не горит, это плодородный слой почвы летит себе, куда глаза глядят. Ни озимых, ни прошлогодней стерни, ни многолетних трав, все поля распаханы вчерне (в нашем случае нажелто). Если бы не Базарная Роща, новые улицы уже были бы по колено в песке", – написал он.

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Facebook/Andriy Dudko

При этом в комментариях под его постом некоторые пользователи сети выражали удивление увиденному. Другие отмечали, что подобное сейчас происходит не только на Черниговщине.

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Facebook/Andriy Dudko

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Facebook/Andriy Dudko

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Facebook/Andriy Dudko

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Последствия песчаной бури на Черниговщине

Facebook/Андрей Странный

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andriy Dudko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andriy Dudko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andriy Dudko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andriy Dudko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик назвал причину мощной пылевой бури, которая накрыла Киев и область 16 апреля.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Чернигов
Теги
погода соцсети фотографии
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