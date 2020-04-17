В Украине после песчаной бури появилась своя "Сахара". Яркие фото

Вблизи города Семеновка Черниговской области в результате песчаной бури 16 апреля образовалась настоящая пустыня.
Соответствующие фото нетипичного явления опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Дудко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Побывай в Сахаре, не выезжая из Семеновки! Аграрии возвращают нас в 1840-й год, когда по Черниговской губернии было более 100 000 гектаров пустынь. Сейчас все в тумане, люди звонят, спрашивают, не горит ли где-то лес. Нет, не горит, это плодородный слой почвы летит себе, куда глаза глядят. Ни озимых, ни прошлогодней стерни, ни многолетних трав, все поля распаханы вчерне (в нашем случае нажелто). Если бы не Базарная Роща, новые улицы уже были бы по колено в песке", – написал он.
Последствия песчаной бури на Черниговщине
Facebook/Andriy Dudko
При этом в комментариях под его постом некоторые пользователи сети выражали удивление увиденному. Другие отмечали, что подобное сейчас происходит не только на Черниговщине.
Последствия песчаной бури на Черниговщине
Facebook/Andriy Dudko
Последствия песчаной бури на Черниговщине
Facebook/Andriy Dudko
Последствия песчаной бури на Черниговщине
Facebook/Andriy Dudko
Последствия песчаной бури на Черниговщине
Facebook/Андрей Странный
Реакция украинцев
Facebook/Andriy Dudko
Реакция украинцев
Facebook/Andriy Dudko
Реакция украинцев
Facebook/Andriy Dudko
Реакция украинцев
Facebook/Andriy Dudko
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик назвал причину мощной пылевой бури, которая накрыла Киев и область 16 апреля.
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