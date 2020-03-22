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22 марта • обновлено в 22:30
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В Украине пошел на поправку второй заболевший коронавирусом

1.2т
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В Черновицкой области пошел на поправку второй пациент, у которого обнаружили коронавирус. Впервые его анализы дали отрицательный результат на COVID-19.

"У пациента номер два, у которого подтвердился диагноз заболевания коронавирусом, анализы впервые показали отрицательный результат", - сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сайту "Укринформ".

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"Через двое суток будем снова направлять его анализы на исследование. И если также будет отрицательный результат на COVID-19, это означает, что у нас уже второй пациент выздоровел от этой болезни", - сказала Гусак.

Также она добавила, что в воскресенье, 22 марта, из Черновцов в Киев отправили большое количество образцов контактных лиц и лиц с подозрением на коронавирус. Результаты этих анализов ожидают уже в понедельник, 23 марта.

В Украине пошел на поправку второй заболевший коронавирусом

informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта из больницы Черновцов выписали первого украинского пациента, который излечился от коронавируса. Мужчина заболел после туристической поездки в Италию.

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Автор
Павел Заяц
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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