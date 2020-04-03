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3 апреля • обновлено в 18:23
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В Украине попрощались с погибшими на фронте героями. Фото

1.1т
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В Украине попрощались в двумя погибшими на Донбассе военнослужащими – командиром взвода 10-й отдельной штурмовой бригады Александром Маланчуком и командиром взвода 57-й отдельной механизированной бригады Владимиром Мовчанюком.

Владимира Мовчанюка 1983 года рождения похоронили 2 апреля в селе Андрушовка Винницкой области. соответствующие фотографии опубликовал в Twitter пользователь под ником aphareus (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Владимир Мовчанюк

Владимир Мовчанюк

twitter.com/aphareus

Похороны Владимира Мовчанюка

Похороны Владимира Мовчанюка

twitter.com/aphareus

Отмечается, что он погиб 30 марта в районе Невельского Донецкой области. У бойца остались родители и брат-участник АТО.

Похороны Владимира Мовчанюка

Похороны Владимира Мовчанюка

twitter.com/aphareus

Похороны Владимира Мовчанюка

Похороны Владимира Мовчанюка

twitter.com/aphareus

В пятницу, 3 марта, в Черновцах попрощались с 23-летним Александром Маланчуком, погибшем 31 марта во время боев возле Гнутово Донецкой области, пишет "Шпальта".

Александр Маланчук

Александр Маланчук

suspilne.media

Прощание состоялась на Центральной площади города в присутствии представителей местной власти, военных, волонтеров и родных погибшего.

Прощание с Александром Маланчуком

Прощание с Александром Маланчуком

suspilne.media

Похоронят Маланчука на городском Центральном кладбище. Его тело привезли на родину 2 апреля. В этот день на Буковине был объявлен траур.

Тело Александра Маланчука привезли 2 апреля

Тело Александра Маланчука привезли 2 апреля

vikna.if.ua

"Он – генофонд нации. Свою жизнь решил посвятить защите Родины. Так сложилось, что отдал самое ценное. Он бы не где-то в тылу, не ныл, что хочет домой. Он молча и смело выполнял свою работу. Эта потеря очень болезненная. Не простим!" – рассказал "Суспільному" начальник группы гражданско-военного сотрудничества 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вячеслав Скоряк.

Прощание с Александром Маланчуком

Прощание с Александром Маланчуком

shpalta.media

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля трое украинских военных ВСУ получили ранения в результате 15 обстрелов оккупационных войск РФ на Донбассе.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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Комментарии
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Б**ях**р Гиперлуп Омельянович
Б**ях**р Гиперлуп Омельянович
Простите, ещё как простите! Ещё на могилы убийц детей Донбасса будете приходить и плевать на них, вопить России-слава и Путин наш президент! Таких перевертышей история никогда не знала!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вечная Память Героям! Смерть рашистским оккупантам и их пособникам!
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Джонсон Саймон Ф счего ты взял что они герои им кто то присвоил? Или самозванцы?Это очень высокое звание заслужить надо ,
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Обманули селюков вместо труселей кржевных ,гроб кружевной.
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