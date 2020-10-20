В Украине поморозит, местами с дождями: синоптик дала прогноз на потепление

Погода в Украине в ночь на среду, 21 октября, попугает украинцев холодом, тогда как днем – порадует солнцем.

При этом местами возможны дожди, улицы окутает туманом. Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, ночью в большинстве регионов ожидается +1... +6 градусов, в Карпатах прохладнее – от 0 до +3, а на юге воздух прогреется до +6... +10.

Днем ожидается +10... +15 градусов. Осадки в среду маловероятны, только на Черниговщине, Сумщине местами пройдут периодические дожди.

Также местами будут наблюдаться туманы, а ветер с северо-западного поменяется на юго-западный, умеренный, временами порывистый.

Карта погоды в Украине 21 октября Facebook Натальи Диденко

В Киеве 21 октября будет без осадков, с порывистым юго-западным ветром. Ближайшей ночью ожидается +2... +5 градусов, днем до +12.

Забегая вперед, синоптик предупредила, что 22 октября в стране потеплеет до +12... +18 градусов, а на юге вообще до +15... +20. Замечательной будет погода 22-23 октября и в столице – около +18 градусов, но выходные температура воздуха там снова снизится и уже вся следующая неделя ожидается холодной.

"Так что не тратьте теплых двух дней, грейтесь на улице в четверг-пятницу, порадуйтесь этим приветливым комфортным градусам и обязательно сходите в парк или хотя бы просто в соседний сквер – там еще цветут красивый мороз и скромные хризантемки", – подытожили свой прогноз Диденко.

Прогноз синоптика Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что 22-25 октября в Украину снова вернется теплая погода. Впрочем задержится она только на четыре дня – до 26 октября. Такое потепление связано с пребыванием над Европой теплой воздушной массы.