В Украине поменяли карантинные зоны: в "красную" попал Канев

С понедельника, 5 октября, в Украине начнет действовать новый раздел на карантинные зоны, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение 1 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Город Киев остается в "желтой зоне".

К "красной" зоне будут отнесены:

- город Тернополь Тернопольской области;

- город Канев Черкасской области.

В "оранжевой" зоне:

- город Винница Винницкой области;

- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Турийский районы Волынской области;

- город Днепр Днепропетровской области;

- города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;

- Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

- город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- Беловодский район Луганской области;

- город Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

- город Николаев Николаевской области;

- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

- город Полтава Полтавской области;

- города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

- города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичиский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- город Смела, Каневский и Смилянский районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

В "желтой" зоне:

- города Жмеринка, Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

- город Ковель, Гороховский, Иванчивский, Камень-Каширский, Ковельский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;

- города Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;

- города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецкое, Великоновоселковский, Мариивский и Покровский районы Донецкой области;

- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусильвський, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;

- города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

- города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

- города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

- города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский , Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

- города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

- город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарський, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;

- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- города Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середина-Будский районы Сумской области;

- города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивський, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;

- город Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;

- города Салават и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкого района Хмельницкой области;

- города Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченськивський, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

- города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области;

- город Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине официально подтверждены 213 028 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4069 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.