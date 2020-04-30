Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что при соблюдении карантинных мер пика коронавируса в Украине не будет.

О текущей ситуации с пандемией он рассказал на брифинге в четверг, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если говорить о пике, я уже не раз подчеркивал – для нас очень важно избежать пика. Пока у нас это получается из-за карантинных мер. Если мы и дальше будет слушать наших специалистов, эпидемиологов, инфекционистов, я уверен, что мы избежим пика, при котором медицинская система будет неспособна принимать большое количество больных", – пояснил он.

В Украине получается избежать пика коронавируса – глава Минздрава

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что наша страна находится на плато пандемии.