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30 апреля • обновлено в 10:44
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В Украине получается избежать пика коронавируса – глава Минздрава

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что при соблюдении карантинных мер пика коронавируса в Украине не будет.

О текущей ситуации с пандемией он рассказал на брифинге в четверг, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если говорить о пике, я уже не раз подчеркивал для нас очень важно избежать пика. Пока у нас это получается из-за карантинных мер. Если мы и дальше будет слушать наших специалистов, эпидемиологов, инфекционистов, я уверен, что мы избежим пика, при котором медицинская система будет неспособна принимать большое количество больных", – пояснил он.

В Украине получается избежать пика коронавируса – глава Минздрава

В Украине получается избежать пика коронавируса – глава Минздрава

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что наша страна находится на плато пандемии.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
вирус
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Комментарии на сайте не модерированы
Луньков Алекс
Луньков Алекс
Интересно, а как в принципе можно избежать пика чего бы там ни было? Ну, чисто математически, как?
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