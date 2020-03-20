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20 марта • обновлено в 12:12
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В Украине полностью выздоровел первый больной с коронавирусом

7.4т
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В Украине полностью выздоровел первый пациент из Черновцов, который заразился коронавирусом.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть хорошие новости. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат. А значит можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса!" – рассказал президент.

"Сегодня его выписывают из больницы и мужчина возвращается домой. Я поздравляю и его лично и всю страну. Эта новость свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо! Главное – соблюдать спокойствие и самоизоляцию", – добавил Зеленский.

Новость обновляется.

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Автор
Ирина Кулинич
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