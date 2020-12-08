В Украине показали минометный комплекс, способный наводиться на цель автоматически. Фото и видео

В Украине презентовали новейший минометный комплекс "Смерека", способный автоматически наводиться на цель во время движения.

Кадры новой разработки частной компании "Украинская бронетехника" опубликованы в Telegram-канале "Последний блокпост" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Смерека" построена на базе бронемобиля "Варта". Кадр видео

Комплекс создан на базе бронемобиля "Варта", который в свою очередь построен на базе МАЗ-5434. Он оснащен 120-мм минометом и цифровой системой управления огнем, а дальность стрельбы достигает 7,5 км.

Как пояснил специалист по разработке "Украинской бронетехники" Владимир Ковтун, минометный комплекс способен автоматически наводить миномет на цель при помощи системы GPS.

На развертывание комплекса уходит около 2 минут. Кадр видео

"Во время движения задаются координаты цели, выезжают на точку и уже готовы все поправки для миномета", – отметил он.

Развертывание "Смереки" занимает около двух минут. Сейчас миномет проходит предварительные заводские испытания.

"Смерека" оснащена 120-мм минометом. кадр видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ в августе приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". К концу 2021 года они уже будут защищать морское побережье Украины.