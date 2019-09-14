Главная Новости
14 сентября • обновлено в 08:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

1.1т Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 14 сентября, ожидается снижение температуры воздуха. Прохладнее всего будет в центре и на западе страны.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Дожди в этот день возможны в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Новости
Лето действительно завершится: появился прогноз погоды в Киеве на выходные

На востоке страны будет сухо и до +27, в центре до +22. На юге ожидается солнечная погода, температура воздуха достигнет +28 градусов. На западе дождей не предвидится, температура воздуха – до +21 градуса.

В Украине похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха существенно снизится.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel