В Украине похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

В Украине в субботу, 14 сентября, ожидается снижение температуры воздуха. Прохладнее всего будет в центре и на западе страны.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Дожди в этот день возможны в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

На востоке страны будет сухо и до +27, в центре до +22. На юге ожидается солнечная погода, температура воздуха достигнет +28 градусов. На западе дождей не предвидится, температура воздуха – до +21 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха существенно снизится.

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