В Украине похолодает: синоптики уточнили дождливый прогноз
В среду, 6 мая, в Украине ожидается новая волна похолодания, погода по-прежнему будет дождливой.
Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра. Почти всю территорию страны накроют грозы.
Холоднее всего будет на западе Украины – температура опустится до 11 градусов.
Температурный максимум составит +22.
Ветер по всей Украине западный 5-10 м/с.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут сильные ливни. Грозы на западе не прогнозируют.
В Винницкой и Житомирской областях будет немного теплее – от 13 до 15 градусов тепла днем.
В центре Украины до +20 и дожди с грозами. В северных областях и на Киевщине столбики термометров покажут максимум +16.
На юге температура воздуха будет меняться – от 13 до 19 градусов тепла. Прогнозируют дожди с грозами.
Теплее всего будет на востоке страны – там до 22 градусов тепла, однако дождливо.
В Киеве 6 мая прогнозируют 14-16 градусов тепла и дождь с грозой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в мае погода на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.