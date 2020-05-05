В Украине похолодает: синоптики уточнили дождливый прогноз

В среду, 6 мая, в Украине ожидается новая волна похолодания, погода по-прежнему будет дождливой.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра. Почти всю территорию страны накроют грозы.

Холоднее всего будет на западе Украины – температура опустится до 11 градусов.

Температурный максимум составит +22.

Ветер по всей Украине западный 5-10 м/с.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут сильные ливни. Грозы на западе не прогнозируют.

Прогноз погоды в Украине 6 мая Скриншот

В Винницкой и Житомирской областях будет немного теплее – от 13 до 15 градусов тепла днем.

В центре Украины до +20 и дожди с грозами. В северных областях и на Киевщине столбики термометров покажут максимум +16.

На юге температура воздуха будет меняться – от 13 до 19 градусов тепла. Прогнозируют дожди с грозами.

Теплее всего будет на востоке страны – там до 22 градусов тепла, однако дождливо.

В Киеве 6 мая прогнозируют 14-16 градусов тепла и дождь с грозой.

Прогноз погоды в Киеве 6 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в мае погода на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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