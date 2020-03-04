В Украине в четверг, 5 марта, ожидается незначительное похолодание, однако столбики термометров в большинстве областей останутся на уровне 14-16 градусов тепла.
Дожди и холод накроют только западные регионы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе температура опустится до +2. Днем будет до +9.
В центральных регионах – переменная облачность и +14...+16. Аналогично и на юге Украины.
В северных областях будет холоднее. Максимальная температура +15.
Теплее всего 5 марта будет на востоке. Там солнечная погода будет сопровождаться температурой +17.
В Украине похолодает: синоптики дали прогноз по регионам
vgorode.ua
В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ривненской и Черновицкой областях ночью будет температура +2...+4. Днем будет до +9. Осадки на протяжении всего дня.
Погода в Украине 5 марта
Скриншот
В Житомирской и Винницкой областях ночью +4...+6. Днем столбики термометров покажут +11...+15.
В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидается +16 (ночью +7). Осадков не прогнозируют.
На юге до 16 градусов тепла. При этом на Одесщине ожидается максимум 13.
Восточные области порадует солнечная погода и +15...+17. На севере Украины также без осадков. Воздух прогреется днем до +15.
В Киеве 5 марта будет облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут +14.
Погода в Киеве 5 марта
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.
С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.
Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.