В Украине в четверг, 5 марта, ожидается незначительное похолодание, однако столбики термометров в большинстве областей останутся на уровне 14-16 градусов тепла.

Дожди и холод накроют только западные регионы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе температура опустится до +2. Днем будет до +9.

В центральных регионах – переменная облачность и +14...+16. Аналогично и на юге Украины.

В северных областях будет холоднее. Максимальная температура +15.

Теплее всего 5 марта будет на востоке. Там солнечная погода будет сопровождаться температурой +17.

В Украине похолодает: синоптики дали прогноз по регионам vgorode.ua

В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ривненской и Черновицкой областях ночью будет температура +2...+4. Днем будет до +9. Осадки на протяжении всего дня.

Погода в Украине 5 марта Скриншот

В Житомирской и Винницкой областях ночью +4...+6. Днем столбики термометров покажут +11...+15.

В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидается +16 (ночью +7). Осадков не прогнозируют.

На юге до 16 градусов тепла. При этом на Одесщине ожидается максимум 13.

Восточные области порадует солнечная погода и +15...+17. На севере Украины также без осадков. Воздух прогреется днем до +15.

В Киеве 5 марта будет облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут +14.

Погода в Киеве 5 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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