В Украине похолодает: появился прогноз погоды на вторник

Юрий Сергиенко Общество 22:35, 9.11.2020

Погода в Украине во вторник, 10 ноября, будет преимущественной сухой и облачной.

По данным Украинского гидрометцентра, по стране немного похолодает.

Осадков в Украине синоптики не прогнозируют, а ветер будет переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 тепла, днем +4+9.

На Закарпатье до 12 тепла, на юге днем от 7 до 12 градусов, ночью +3+8.

В Киеве 10 ноября также сухо, ночью 3-5 градуса, днем от 7 до 9 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 10 ноября.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировал в дальнейшем снижение температуры в Украине.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украина перешла на второй этап реагирования на COVID-19, – Ляшко

В Армении сбит российский вертолет: Азербайджан признал вину. Фото и видео

Голубовская выступила за локдаун в Украине: инфекционист пояснила, почему это необходимо

Карантин выходного дня в Украине будет жестким, – Степанов

В Генштабе уничтожили материалы о вторжении России в Крым. Документ